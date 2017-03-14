洩密案被訴 馬英九：定為公理奮鬥到底
遭起訴的前總統馬英九今天表示，「公理何在」，他對自己的清白有信心，希望法院真正秉持公平正義，作出正確判決，「我一定會到法院為公理奮鬥到底」。
台灣台北地方法院檢察署偵辦馬英九被控教唆洩密案，認為馬英九洩漏仍在偵查中的秘密事項等給他人，依違反通訊保障及監察法、個人資料保護法和中華民國刑法洩密罪起訴。
馬英九下午出席第1屆台大哈佛論壇開幕式致詞後說，被起訴顯示關說司法個案的立法委員沒事，處理司法關說醜聞的人卻被起訴，「公理何在？」一定會到法院為公理奮鬥到底。
他說，檢察官偵查階段沒了解他對這件事的說明。事發時，前最高法院檢察署檢察總長黃世銘向他報告，涉及立法院高層的立委和相關部會，一旦曝光是世界級醜聞，因為2個原因，他必須請行政院長與總統府幕僚到他家共商因應之道。
馬英九面對鏡頭時，一面低頭看準備的資料表示，第一個原因是，可能會影響行政院、立法院未來關係，也會影響行政院送法案進度，須請前行政院長江宜樺來；其次，涉案有部會首長，將來如果有政治責任，會有異動發生，這又是行政院長和總統共同權責。
馬英九表示，他請江宜樺、前總統府副秘書長羅智強來是危機處理，萬一真的發生並曝光，該如何處理後續問題，「這是一般公務處理過程，完全不涉及犯罪」。1060314
(中央社)
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