鷹揚八卦賞鷹 推廣生態保育結合觀光
鷹揚八卦賞鷹活動即將展開，彰化縣長魏明谷、彰化縣野鳥學會理事長陳德治等人今天開記者會，邀民眾一起來賞鷹。
彰化縣政府、彰化縣野鳥學會以及交通部觀光局參山國家風景區管理處今天在八卦山遊客服務中心舉辦記者會，介紹即將登場的鷹揚八卦賞鷹活動，出席的貴賓則有彰化縣長魏明谷、參山國家風景區管理處處長吳主治以及彰化縣野鳥學會理事長陳德治等人。
魏明谷說，每年3月，南路鷹都會北返來到八卦山，這幾年在大家的努力之下，生態保育比以前更好，提供南路鷹過境時的食物，今年縣府等單位舉辦活動歡迎南路鷹，讓生態結合觀光，讓民眾了解生態保育，提高彰化的能見度。
彰化縣野鳥學會理事長陳德治指出，目前過境彰化八卦山區的南路鷹已經超過800隻，天氣好轉後，會有更多的南路鷹抵達八卦山，誠心邀請大家來賞鷹。
彰化縣政府指出，鷹揚八卦活動3月18日上午10時在八卦山脈生態遊客中心舉辦開幕式；18以及19日的活動內容有「灰面鵟鷹見面日、友善市集」，而在賞鷹平台有生態小徑，安排紙浮雕、彩繪臉譜等文創DIY教作攤位；活動也規劃免費賞鷹巡迴接駁車，18、19日兩天，從彰化火車站出發，停靠八卦山脈生態遊客中心、國立彰化生活美學館、賞鷹平台、彰化藝術館、扇形車庫，歡迎民眾多加利用。1060314
(中央社)
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