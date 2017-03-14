洩密案被起訴 馬英九回應全文

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，依違反通訊保障及監察法、個資法和刑法洩密罪起訴馬英九。馬英九今天面對媒體做出回應。

馬英九回應全文，如下：

這個案件被起訴顯示關說司法個案的立委沒事，處理司法關說醜聞的人卻被起訴，這真是「公理何在？」我一定會到法院為公理奮鬥到底。

檢察官的偵查階段，並沒有了解我對於這件事情的說明。

這件事情發生，黃檢察總長來向我報告，因為涉及立法院高層的立委和相關部會，一旦曝光是世界級的醜聞，因此因為兩個原因，必須請行政院長跟總統府幕僚到我家來共商因應之道。

兩個原因就是，可能會影響行政院、立法院未來的關係，也會影響行政院送法案的進度，因此必須請江院長來一趟，其次，涉案有部會首長，將來若有政治責任，會有異動的發生，這又是行政院長和總統共同的權責。

這也是「憲法」第56條所規定的，行政院副院長及各部會首長，由院長提請總統任命，所以部會首長的去留決定，是總統和院長共享的權利。這樣的情況下，我找江院長和羅智強來做危機處理，萬一真的發生並曝光，如何處理後續問題，這是一般公務處理過程，完全不涉及犯罪，尤其他們兩位都不應該知道的人，在這種情況下，我會在法庭上詳細說明，因為公務、危機處理不構成犯罪。

我對我的清白有信心，也希望法院能真正秉持公平正義，作出正確的判決。1060314

(中央社)