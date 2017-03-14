南韓：北韓企圖煽動南韓內部矛盾
南韓統一部官員今天表示，南韓前總統朴槿惠被罷免後，北韓媒體報導的焦點從彈劾轉移到接下來的總統大選，北韓似乎試圖干預南韓內政，煽動南韓內部矛盾。
南韓聯合新聞通訊社報導，北韓對南韓宣傳統戰機構民族和解協議會11日以發言人的名義發表聲明稱，彈劾朴槿惠只是起點而已，南韓民眾應與反歷史勢力展開激烈鬥爭。
報導稱，北韓「勞動新聞」今天發表評論稱，近4年來南韓經濟低成長，青年失業率高，加上發生「世越號」沉船海難事故和推動國家統一編纂歷史教科書等，這些都是朴槿惠施政錯誤造成的後果。
北韓「勞動新聞」前一天也發表評論，強烈譴責南韓青瓦台國家安全室長金寬鎮、國防部長韓民求、外交部長尹炳世、統一部長官洪容杓等4人，並指出朴槿惠政府的反北韓政策已徹底失敗，廢除這些政策是整個韓民族的一致要求。1060314
(中央社)
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