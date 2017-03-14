任酒井法子手語翻譯 林昶佐樂跟女神同場

時代力量籍立法委員林昶佐今天說，「大港開唱」主辦單位邀請他擔任日本女星酒井法子的手語翻譯，很開心能和從小的女神出現在同個畫面上，「立委的服務有時候很寬」。

月底將在高雄駁二藝術特區登場的「大港開唱」活動，為了宣傳再推出新招，邀請林昶佐擔任酒井法子的手語即時翻譯員。

林昶佐下午受訪時表示，能跟酒井法子出現在同個畫面上很開心，酒井法子是他從小的女神。這次接受主辦單位邀請，也覺得滿有意思，可以多學一種語言，譬如說「駁二」要怎麼比手語，駁就是要比騎馬，整個邏輯都要用手語世界的邏輯來想，會努力地去調適。

他也說，如果日常生活對話都學會比手語，當然是很好的事情；立法院國會頻道直播時，他也會特別看手語老師的部分，有時候老師的表情也是手語一部分。1060314

(中央社)