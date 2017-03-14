一例一休爭議 宜蘭縣：持續宣導

面對南投縣研議不施行一例一休。宜蘭代理縣長吳澤成今(14日)表示，一例一休的問題在於「彈性不夠」，不能夠適應各行各業，宜蘭縣府會透過施行細則或解釋來解決問題，不得已才需要中央來修法解套。強調宜蘭縣仍會遵守一例一休規定，並協助溝通輔導相關單位業者，必要時，也會去跟中央反映。

(中時)