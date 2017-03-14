昔好萊塢玉女米夏巴頓 驚爆性愛光碟外洩

米夏巴頓驚爆被偷拍性愛光碟。(圖／翻攝自米夏巴頓IG)

童星出身的好萊塢女星米夏巴頓（Mischa Barton）外型甜美，當紅之際跨足時尚圈，成為不少女性心中時尚教主，不過她之後接連鬧出酒駕、涉嫌持毒被捕，還被送入精神病院，負面新聞頻傳，現更驚爆被拍性愛光碟，業者還以50萬美元（約1556萬元台幣）起標兜售。

據《每日郵報》報導，視頻中米夏巴頓僅穿著灰色帽T，在雙人床上和一名男子做愛，期間變換不同位置與姿勢，好萊塢性愛影帶掮客凱文布雷特透露，有人帶著視頻與他接洽，對方信心十足指影片中的就是米夏巴頓，凱文布雷特也看過照片，「在我看來，絕對是米夏無誤。」

而他們以起標價50萬美元（約1556萬元台幣）兜售，據悉，至少有3家A片網站認真考慮要競標，影片是是去年在好萊塢私人住宅拍攝，目前還不知道男主角是誰。米夏巴頓近年負面新聞不斷，先是酒駕持毒被捕，又因威脅自殺，被送入精神病院，後又和媽媽為錢鬧上法庭，脫序行為讓演藝事業走下坡。

(中時電子報)