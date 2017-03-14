擔心變錢坑 林揆對農業保險法喊卡

我要評比

被行政院列本會期優先法案之一的農業保險法立法生變！行政院長林全昨天認為，農業保險目前試辦品項太少，無法準確推估開辦農業保險加保率，倘若倉促貿然開辦，難保不會變成另一「錢坑」法案，因此對訂立專法踩煞車。

農委會將這項專法報院多日，但政院始終難以下定決策是否要推出。林揆昨聽取簡報，決定將《農業保險法》草案退回農委會再作審慎評估，這項法案將從優先法案項目中踢除。

目前農業試辦農保項目十分有限，僅完成高接梨，今年起將擴大試辦至梨、芒果、釋迦、水稻等，由於品項過少，且資料不足，林揆認為，貿然推動立法風險過大，開辦農保未來恐變成「錢坑」法案，決定延長擴大試辦範圍再議，至年底再決定是否訂立專法。

農委會統計，最近20年平均每年農業天災損失約117億元，但政府提供現金救助金平均補償約災損25％。農金局訂立專法期透過農業保險提高農民保障，目的在降低政府災害現金補償的支出。

農金局規劃農業保險平均補助保費50％，有些品項較低，地方政府也可加碼補助，農民負擔1/3~2/3，農委會規劃設立農保基金50億元，並設計負責風險分散機制。但50億元是否足夠，恐怕大有問題。

官員分析，政府負擔一半保費，到立院去是否會因政治力介入加碼，另地方為選舉考量當散財童子，屆時沒有財源仍是「地方請客，中央買單」。

除了母基金、中央及地方補助經費外，還有災損勘損經費，虧損的賠付金，行政費用，都需從50億元支出，開辦初期若不強制，採自願投保，政府災害救濟現金制度不能停辦，算一算政府有7大財政負擔支出，一旦貿然開辦，政府支出費用恐怕遠高於目前每年平均支出災害救濟現金占總災損25％，開辦比不開辦政府支出更龐大，勢必遭朝野立委批評。

據農委會也提出推估，水稻加保率可達65％，政院認為明顯樂觀高估，因一期稻作沒有風災不會有太多人投保，二期稻作很多農民休耕未必有意願投保，因此要實際調查老農的意願，才能準確估計加保率。

虧損賠付方面，農委會設計尋找再保險經紀人公司標售，再分散予國際再保公司，共同分攤農業災害高風險，但林揆認為，倘若沒有利頭誘因，再保公司的意願不高，屆時政府必須貼補更大財政支出，才能找到有人願意承保。

農業保險屬保險市場的處女地，產險業估計這塊新興市場商機規模少則100億元以上，富邦、國泰、新光、明台等保險業都搶著試水溫，但知情人士說，保險業看中不是農業的市場，而是其他衍生的壽險、產險商品等外溢效果。原本業界預估今年可通過立法，林揆喊卡後得再等等了。

(工商)