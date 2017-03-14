北韓人權問題 大陸是關鍵

共同社14日報導，聯合國北韓人權問題特別報告員金塔納13日表示，要推動解決停滯不前的北韓人權問題，不僅要對北韓施壓，對話也很重要，因此中國大陸的參與將是關鍵。

金塔納認為，國際社會對於北韓侵犯人權的問題一方面要通過國際刑事法院（ICC）等機構對其施壓，另一方面也應探索與北韓政府對話，雙管齊下。此外，他還指出，中國大陸有責任處理這一問題，但迄今為止都態度曖昧，要求其積極參與。

(旺報)