劉樂妍辛辣言論 教陸網友娶台女「當中國媽」

劉樂妍辛辣言論引發正反兩極評論。（圖／本報系資料照片、取自微博）

近來到大陸發展的女星劉樂妍，她因親中言論引發兩岸網友正反兩極評價。而今（14日）她又有辛辣說詞，因有網友向她提問感情問題，透露來自台灣的女友會經常的強調自己來自台灣一事，讓他頗為傷腦筋；沒想到劉樂妍要他在婚姻上「統戰」，要他搞大對方肚子，「讓她生的孩子都成中國後代。」

劉樂妍最近收到一名來自大陸網友私訊提問，透露自己的女友是台南人，儘管兩人對政治都不狂熱，也表示自己在日本留學，但每回介紹女友時，日本人問及「你也是中國人嗎？」女友就會強調「我是台灣人」，這讓雙方在認知上有些差距，因此求助劉樂妍。

沒想到劉樂妍要他「為國捐軀」，表示要將女友娶回家、讓其懷孕後，「變成中國人的媽媽，生下一堆中國人。」更嗆台灣沒有台灣人，「只有中國台灣人和台獨」，辛辣言論讓不少大陸網友都拍手叫好。

(中時電子報)