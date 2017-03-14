疑車輛打滑失控撞電桿 男駕駛輕傷送醫

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貨車逆向撞上電桿，駕駛一度受困車內。（譚宇哲翻攝）

駕駛全身多處擦傷，所幸送醫後無大礙。（譚宇哲翻攝）

新北市29歲張姓男子，今天中午12時許，駕駛小貨車行經新北市泰山區泰林路二段時，疑似車輛打滑失控撞上對向的電線桿，張男一度受困車內，警消獲報到場，並出動機具將張男救出，張男全身多處擦傷、頸椎疼痛，所幸傷勢無大礙，經送醫後無生命危險，詳細車禍原因仍待警方釐清。

(中時)