民航局澄清立榮金門馬公航線票價
有關立榮航空金門-馬公航線機票價格高於全額客運票價且無離島居民、老人等優待票價，交通部民航局表示，經查立榮航空核准之全額客運票價為新臺幣1660元，官網販售之票價(含居民及老人等優待票)皆符合規定。
針對外界質疑立榮航空合作之和樂旅行社對鄉親開出之票價為往返3600元，據立榮航空表示，係其他旅行社欲販售該航線機票，向和樂旅行社索取機位，和樂旅行社以全額票價加上其服務費後之價格（未區分居民或老人）販售予其他旅行社，民航局已要求立榮公司如有委託旅行社代售者，其代售旅行社販售之機票價格亦應符合全額票價及居民、老人優待票價相關規定，另亦請該公司轉知和樂旅行社，如有與其他旅行社間之合作，應避免讓外界有誤解之狀況。
至於離島航線團散比之規定，係為保障離島鄉親之需求，針對管制航線有所規範，金門-馬公航線因屬觀光旅遊航線，目前未納入規範，立榮航空乃參考該航線過去之團散比資料(平均每班散客約10人)，訂定每班20個散客機位，未來如金門-馬公航線之居民需求增加，民航局將要求立榮航空進行團散比例之檢討。
另查該航線目前除清明節連續假期需求較高外，其餘日期尚有空位。
(中時)
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