男勒護理師頸部 最高可罰5萬元

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一名林姓男子12日酒後身體不適，救護車送他到中壢天晟醫院急診室就醫，他卻大鬧急診室，勒住護理師頸部，院方譴責醫療暴力，桃園衛生局指出，最高可處以新台幣5萬元罰鍰。

桃園市衛生局表示，今年初與地檢署及警察局合作，共同成立醫療暴力通報網絡，案發立即透過合作網絡通報轄區派出所，警方第一時間趕至現場處理，並於當天移送地檢署偵辦，確保醫護人員之安全與其他病人的就醫權利。

桃園衛生局說，已進行相關資料查證，若違反醫療法第24條規定，最高可處以新台幣5萬元罰鍰。

桃園市衛生局長蔡紫君對暴力行為人表示強力譴責，並重申無論任何原因，以暴力攻擊醫療機構內醫事人員，皆屬不可原諒之行為，絕對依法追究當事人行為責任。1060314

(中央社)