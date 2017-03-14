勞研所開發省力神器 輕鬆搬100公斤貨

經常傳出勞工搬重物遭壓傷或死亡案例，勞研所開發可攀階的輔助搬運機，讓勞工在搬運100公斤物品時，可以輕鬆爬坡或上下樓梯，甚至可搭配輪椅，讓照顧者輕鬆推身障者上下樓。

根據勞工保險局統計，105年批發零售業、運輸倉儲業發生勞保職業傷病、失能跟死亡的情形分別有1萬1236、477、143件。全產業職業病下背痛有111件、失能10件、手臂頸肩疾病344件，其中許多都是因為搬運重物引起。

為了要避免勞工在搬運作業時造成職災跟相關疾病，勞動部勞動及職業安全衛生研究所開發「可攀階的輔助搬運機及其擴充模組」專利，只要透過此機器，可以輕鬆搬運100公斤的貨物上下樓梯。

勞研所說，此機器採攀爬式的機械設計，可以適應不同高度的階梯，具有平順高地落差的特性，搬運物品也比較不容易抖動、倒塌，相關感測器及電路設計，具有自動平衡及預防傾覆的功能。

勞研所也指出，現在也可擴充裝設簡易的身障輪椅，讓照顧者可以輕鬆協助身障者上下樓梯。

勞研所指出，目前此機器開放技轉，歡迎廠商可以洽詢技轉。1060314

(中央社)