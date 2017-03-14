大陸零售增速9.5% 創11年來新低
大陸1、2月社會消費品零售增速9.5%，11年來首次跌破10%。分析指出，由於今年汽車購置稅優惠稅率提高，1、2月汽車銷量增速較去年同期下滑1%，致1、2月消費品零售增速放緩。
中國大陸國家統計局今天公布，2017年1、2月社會消費品零售總額人民幣5兆7960億元（新台幣約26.3兆元），比去年同期名義成長9.5%；其中，限額以上單位消費品零售額2兆4680億元，成長6.8%。
按經營單位所在地來分，城鎮消費品零售額4兆9458億元，年成長9.2%；鄉村消費品零售額8502億元，年成長11.8%。
按消費類型分，1、2月份，餐飲收入6251億元，年成長10.6%；商品零售5兆1708億元，年成長9.4%。
2017年1、2月，大陸網上零售額8580億元，年成長31.9%。其中，實物商品網上零售額6419億元，年成長25.5%，占社會消費品零售總額的比重為11.1%；在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別成長15.1%、15.8%和30.7%。
華爾街見聞報導，九州證券經濟學家鄧海清表示，消費年成長速度下滑，主要與汽車消費下滑有關。汽車是帶動2016年消費成長速度的主要因素，隨著汽車減稅效應減弱、基數增大，2017年消費年成長速度大概會低於2016年。
大陸財政部去年12月表示，自2017年1月1日起至12月31日止，購置排氣量1.6公升及以下的自用小客車，按7.5%的稅率徵收車輛購置稅。在這之前，徵收稅率為5%。1060314
(中央社)
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