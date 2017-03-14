情定白色情人節 新北結婚登記浪漫迎新人

3月14日是白色情人節，新北市民政局表示，去年白色情人節登記結婚人數高出西洋情人節結婚對數的2倍多，今年各戶所為了迎接前來登記的新人，推出各項活動，三峽戶政所將應景的櫻花場景融入結婚拍照專區，舉辦「櫻緣～情定三月」活動，更將贈送由春暉啟能中心製作的麵包餐點，讓新人們結婚有難忘回憶，也表達對弱勢族群的支持。

民政局戶政科長顏耀明表示，民法在2008年修法，將「儀式婚」修改為「登記婚」後，已有許多新人以特殊日子作為結婚紀念日。除擇日登記以外，如無法親至戶政事務所辦理結婚登記，也可以在結婚登記前三個辦公日內向戶政事務所辦理結婚登記，指定結婚生效日期。

(中時)