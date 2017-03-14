澎湖柏油路上植樹 樹黨諷：智商有限、哪來的創意

植樹節12日剛過，澎湖出現將樹苗種在柏油地上的「特殊景象」，近期可望正式啟用新建的澎湖車船管理處總站，在公車行駛停靠的柏油道路上植栽了10餘棵樹苗，樹黨共同黨主席冼義哲路過看見，隨即拍下現場並上傳至臉書表示，「我智商有限，實在看不出來這是哪來的創意，公車總站將樹苗僅以些許泥土覆蓋，就直接種在柏油路面上，直呼「護樹教育不能等」，並要求相關單位針對此事見具體向社會大眾清楚說明。

此訊息一揭露，立刻引發網友熱烈討論，短短三小時超過一千七百人點讚與轉發。據冼義哲臉書描述，當時他見狀下車拍照，一旁的工作人員就上前很緊張了解，但當冼向他們詢問來龍去脈，工作人員卻強調「這是縣政府的事不要問他們」。由於冼並非現任公職，沒有公權力可以查閱，所以希望有關單位主動向社會說明澄清。

樹黨主席冼義哲對此表示，綠地面積的規定就是要真綠地，此舉無異帶頭違法；為取得使用執照，這樣虛應故事根本藐視當初立法的精神，甚至很可能構成詐欺。這件事情有關單位都應該有所檢討，特別工務處和建設處；先前海軍傳出砍樹案後，軍方非常積極處理，也承諾將會具體改善，這樣的精神是縣府應該虛心學習的。

台灣樹人會澎湖代表舒羽涵指出，將樹苗從苗盆內移出，隨便放置在土堆上，樹可能已經斷氣一半，下一批見到的樹苗可能已經不是同批了；樹穴留不夠，不是樹死就是壞路，或者日後因抓地力不足在某次颱風後倒下。不管是哪個單位發包的，政府包出去的案子總不能像潑出去的水一樣放任不管，確認設計圖跟工程進度以及施工狀況也是政府責任，希望政府不要卸責逃避。

澎湖青年陣線執行長王南昕認為此事相當荒唐，很難相信真的發生這樣愚蠢的事，為了敷衍登記使用執照，這樣對待樹苗本身不但是傷害，更可能使業管單位公務人員觸犯「登載不實罪」的問題。澎湖縣樹木保存不易，預算也有限，應該以環境永續為最優先考量。

樹黨創黨主席潘翰疆表示：「澎湖縣府的柏油種樹法 94狂，把植樹節過成了樹木清明節。善待樹木有這麼難嗎？護樹優於種樹，政治人物的教育不能等。縣府應出面解釋跟善後吧！」

樹黨中評委邱柏瑋也指出，這些樹苗種下去的當下就可以預見的未來。植樹節常常可以看到許多政治人物帶頭種樹，殊不知，這些政治人物平時的環境觀念都很糟糕。台前說要種樹愛地球，後面卻是對於樹木的暴力對待。

網友也嘲諷道，「合理的植樹是訓練，不合理的植樹是磨練」、「鬼島無極限了嗎？還是說上下交賊，本來就這樣驗收的過，只是到最近才被揭發？」、「這是裝置藝術，象徵突破困境，奮鬥成長！」

(中時)