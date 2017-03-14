日對中非六國提供2600萬美元緊急援助

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共同社14日報導，日本外相岸田文雄14日在記者會上宣布，當天內閣會議決定向包括南蘇丹在內的非洲和中東六國提供用於解決飢荒問題的糧食援助等共計2600萬美元緊急無償資金援助。

這表明日本雖然將撤回參與南蘇丹聯合國維和行動（PKO）的陸上自衛隊，但仍將在人道主義援助領域繼續做出貢獻。

岸田表示，對於糧食短缺問題，國際社會很有危機感。日本將應聯合國秘書長古特雷斯的請求提供援助，援助對象包含聯合國指出存在糧食短缺的南蘇丹、索馬利亞、奈及利亞及葉門等國。

(旺報)