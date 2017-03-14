林佳龍：周休二日有共識 只是配套不完整
中部縣市首長組成中彰投苗區域治理平台，但面對一例一休引發的爭議卻不同調，台中市長林佳龍今天（14日）受訪時表示，其實周休二日社會上都有共識，只是配套沒有完整，政府會有半年宣導期，就在發現這些問題，他也會請行政院長林全來地方聽大家的意見。
林佳龍下午在出席「豐原安康段社會住宅將成立全台首處社會住宅健康關懷服務站」後，針對一例一休爭議受訪時表示
，就他的了解，政府對一例一休不足之處，透過行政命令的解釋來補充，也許可以解決一部分的問題，真的沒辦法解決的，到時候就透過修法。
「中彰投苗治理平台的意見，我們會透過正式的管道來反映！」他強調，資料有一些都已經反映上去了，和中央溝通沒問題，但是每一個人看法不一定一樣。
對媒體追問一例一休的進一步看法時，林佳龍笑著回應說，「改天做一個專題演講，太多了！」他表示，最重要的是要讓大家有些彈性，怎麼樣讓勞資雙方有更多彈性處理休假的問題。
林佳龍指出，其實周休二日社會上都有共識，只是配套沒有完整。比如說，一些輪班問題牽涉人力調度，為什麼政府會有半年宣導期？就是在發現這些問題。
他了解政府立場透過行政命令的解釋來補充，也許可以解決一部分的問題，真的沒辦法解決的，到時候就透過修法，現在應該是在宣導和匯整意見的過程，
林佳龍表示，他也聽到業界和有些勞工朋友的反映心聲，認為現在的規定太僵硬，因為配套不足、缺乏彈性，有些人在員工調度上就會出現困難，有一些人想要增加工作的時數，卻被限制，造成勞資雙方面有些困難，這就是不夠彈性化的地方。
「我在基層聽到的勞資意見，其實就是需要工時有些彈性來配套！」林佳龍說，政府在匯整大家的意見，宣導時有各種正式管道表達，也會請行政院長林全下來聽聽大家的意見。
(中時)
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