關說無罪洩密有罪 馬起訴黃判刑 王柯繼續當立委
當年轟動一時的台北地檢署今依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法及個人資料保護法，將前總統馬英九起訴，當年因「關說案」掀起的「馬王政爭」，就目前結果來看，王金平勝出，因為馬前總統遭起訴，前檢察總長黃世銘被判刑，而王金平與柯建銘依舊穩坐立委寶座。
2013年間，特偵組監聽前高院法官陳榮和，意外發現前立法院長王金平疑似為立委柯建銘關說貪汙案，時任檢察總長的黃世銘2度向總統馬英九報告，之後再向前行政院長江宜樺報告關說案。
9月6日特偵組召開記者會，指控時任法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌涉接受立法院長王金平、立法委員柯建銘關說，要高檢署檢察官林秀濤對於柯建銘被控全民電通背信案獲判無罪之事，不要上訴。
而馬前總統更在9月8日親上火線召開記者會，說出名言：「如果這不是關說，什麼是關說」，重炮抨擊王金平，也掀開「馬王政爭」序幕。
不過之後柯建銘、王金平關說案未起訴，反倒是黃世銘被控洩密與教唆洩密等罪，2015年2月已被高等法院判刑1年3個月，得易科罰金定讞。馬總統則在去年520卸任後，遭檢方啟動偵查。
而王金平與國民黨之間的保衛黨籍訴訟，一、二審都判定王獲勝，2015年國民黨主席朱立倫決定不上訴，確認王金平保有黨籍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。