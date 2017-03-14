關說無罪洩密有罪 馬起訴黃判刑 王柯繼續當立委

左起馬英九、黃世銘、王金平、柯建銘。（報系資料照）

當年轟動一時的台北地檢署今依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法及個人資料保護法，將前總統馬英九起訴，當年因「關說案」掀起的「馬王政爭」，就目前結果來看，王金平勝出，因為馬前總統遭起訴，前檢察總長黃世銘被判刑，而王金平與柯建銘依舊穩坐立委寶座。

2013年間，特偵組監聽前高院法官陳榮和，意外發現前立法院長王金平疑似為立委柯建銘關說貪汙案，時任檢察總長的黃世銘2度向總統馬英九報告，之後再向前行政院長江宜樺報告關說案。

9月6日特偵組召開記者會，指控時任法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌涉接受立法院長王金平、立法委員柯建銘關說，要高檢署檢察官林秀濤對於柯建銘被控全民電通背信案獲判無罪之事，不要上訴。

而馬前總統更在9月8日親上火線召開記者會，說出名言：「如果這不是關說，什麼是關說」，重炮抨擊王金平，也掀開「馬王政爭」序幕。

不過之後柯建銘、王金平關說案未起訴，反倒是黃世銘被控洩密與教唆洩密等罪，2015年2月已被高等法院判刑1年3個月，得易科罰金定讞。馬總統則在去年520卸任後，遭檢方啟動偵查。

而王金平與國民黨之間的保衛黨籍訴訟，一、二審都判定王獲勝，2015年國民黨主席朱立倫決定不上訴，確認王金平保有黨籍。

(中時電子報)