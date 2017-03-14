澎湖教育處長許文喨榮退 卓越貢獻獲表彰

澎湖縣政府教育處長許文喨於14日退休，縣長陳光復特別頒贈「懋績長留」獎牌，表彰他在縣府任職期間對襄助縣政的卓越貢獻。

許文喨即將卸下教育處長職務，陳光復特率領副縣長林皆興、秘書長胡流宗，以及各局處一級主管，於縣府前廣場合影留念，場面溫馨感人，離情依依。

陳光復肯定許文喨在職期間的戮力從公與盡忠職守，特別頒贈獎牌以茲留念，並希望他退休之後，仍能常常回縣府，傳承經驗，提供同仁專業的諮詢意見，給予縣府最大的關心與協助。

許文喨服務公職40年餘，任事積極認真，行事圓融，處理公務深具智慧，在教育處長期間，完成小型學校裁併、降低離島代理教師比率及向體育署爭取經費，完成綜合體育館規劃設計發包等多項重要任務，表現傑出亮眼，備受長官倚重及肯定，也鸁得同仁部屬的信賴與敬重。

教育處新任處長將由文澳國小校長葉子超接任，他具有國立高雄師範大學教育學博士學位，曾任將軍國小校長、大池國小校長、文光國小校長、文澳國小校長。在大池、將軍國小校長任內，創辦中外教育－首創性之海洋小學，研發相關理論架構、課程、教材、教法及評量，並將研發成果公開發表，深受各界好評。

(中時)