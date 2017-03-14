興達港漁船加油站 可加無鉛汽油了

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興達港漁船加油站，增設92無鉛汽油。(郭韋綺攝)

茄萣舢筏漁民殷切盼望在興達近海漁港，原只有供應柴油的漁船加油站增加汽油加油設備，在立委邱志偉奔走下，中油公司同意提撥500萬元興建，14日完工啟用，漁民對於能就近在漁港邊就可加到汽油鼓掌叫好，解決十數年來的困擾。

興達港舢筏協會理事長邱寶宗表示，興達漁港舢舨、漁筏設籍數將近300艘，每月需用汽油至少315公噸，但漁船加油站只提供柴油，舢筏漁民出海之前，還要到數公里外加油站提油，載回舢舨停泊處。

除不方便，載桶汽油好像帶著不定時炸彈在路上趴趴走，更是危險，這次中油同意增設汽油加油機，他第一個跑去加油。

邱志偉出席加油站啟用典禮，並為漁民加進第一桶油表示，為解決興達漁港舢舨漁筏沒汽油可加，102年起就多次邀集中油公司等單位召開協調會，促成在興達港漁船加油站，增設92無鉛汽油。

邱志偉說，加油站已完成執照變更審查作業，讓原本只提供柴油加油站，擴大服務加汽油的舢筏漁民，不用大半夜再到別的加油站買油，對辛苦討海人身家財產安全，也是一大保障。

(中時)