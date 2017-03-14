韓國瑜：馬英九執政差但不應被剝人權

前總統馬英九14日遭起訴，台北農產公司總經理韓國瑜（圖）受訪表示，馬英九執政能力奇差無比，把政權都給丟了，但不代表人權可被剝奪，民進黨執政後一連串動作，都以報復為出發點。中央社記者游凱翔攝 106年3月14日

前總統馬英九今天遭起訴，台北農產公司總經理韓國瑜受訪表示，馬英九執政能力奇差無比，把政權都給丟了，但不代表人權可被剝奪，民進黨執政後一連串動作，都以報復為出發點。

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，認為馬英九洩漏仍在偵查中的秘密事項等給他人，今天依違反通訊保障及監察法、個資法和刑法洩密罪起訴；翻閱法條，最重可被判處3年有期徒刑。

表態參選國民黨主席、現任北農總經理的韓國瑜表示，民進黨過去追求民主自由、司法獨立，結果二次執政後，黨產、救國團、婦聯會等議題，一連串的行動都是以報復為出發點，讓外界感覺很差，也造成社會不安。

韓國瑜指出，他過去批判馬英九，批的是馬英九的「能力」，認為馬英九執政能力奇差無比，把政權都給丟了，但這不代表馬英九的人權可以被剝奪，建議法務部、執政黨應該清楚的向國民解釋，因為這是人民觀感問題。

最後他強調，馬英九清白與否應交由司法審判，這不是他能干涉，也沒有置喙餘地，只能祈求司法是公正的、無垢的。1060314

(中央社)