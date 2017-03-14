彰縣二林農會改選 邱士平獲全數支持聘為總幹事
二林農會第18屆理監事改選及新任總幹事遴聘過程一度劍拔帑張，直到4日理監事選舉結果出爐，選情終於大勢底定，13日新任理事會首度召開，9席理事全數通過莊萬恭為理事長，並且遴聘邱士平為新任總幹事。
二林鎮農會這次改選，由於地方派系運作，原任總幹事蔡詩傑急流勇退未登記候聘，接著引發新任總幹事之爭，而登記角逐的縣議員謝彥慧及前縣府農業處長邱士平都勢在必得，最後，儘管只有邱士平符合資格，但謝、邱雙方依然私下較勁，互不相讓。
4日理監事完成改選，邱士平陣營獲得一面倒勝利拿下全數9席理事及3席監事，昨天新任理事會依規定召開首次會議並投票選舉理事長，現場一團和氣，莊萬恭在獲選為理事長後隨即與卸任理事長蔡宗廷交接，緊接著9席理事全數通過遴聘邱士平為總幹事的人事案。
歷經風風雨雨，莊萬恭及邱士平都表示，未來將會盡心盡力與農會團隊繼續打拚，不分藍綠與派系，都會以農民的利益為優先。
(中時)
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