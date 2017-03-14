馬英九被起訴 林秀濤以聖經回應

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前總統馬英九被控教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等3罪，遭檢方起訴。本案遭監聽的檢察官林秀濤以聖經回應指出，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」。

這起教唆洩密案，源於最高檢特別偵查組民國102年偵辦民主進步黨籍立法委員柯建銘、前立法院長王金平疑涉關說案。

案件未偵結時，前檢察總長黃世銘在同年8月31日、9月1日向馬英九報告，馬英九再指示黃世銘於9月4日向前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強報告，整起事件衍生馬、王的「九月政爭」。

然而，這起案子卻扯出林秀濤遭監聽案，林因此向前檢察總長黃世銘等4人提告求償；一審法院判黃世銘賠償新台幣30萬元，案件目前進入二審階段。

台北地檢署今天起訴馬英九，記者詢問林秀濤相關看法；她說，自己和黃世銘的民事訴訟案還在進行中，不便對馬英九被起訴一事表示意見，「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」。1060314

(中央社)