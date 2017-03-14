青農用電子商務 衝向5000萬元商機

我要評比

農委會水土保持局的「青農用電子商務」平台，在花、東地區創造佳績後，今年向台南、高雄及屏東地區青農招手，預計今年目標衝新台幣5000萬元商機，創造更多百萬青農。

水保局的「青農用電子商務94狂」活動，媒合東部及南台灣的青年農民與電子商務平台合作，利用網路推廣台灣農產品，提高農民收入，今年向南台灣縣市青農招手，今天在屏東縣政府舉辦記者會。

水保局副局長林長立表示，這個專案活動過去兩年在花蓮、台東地區執行，全年銷售金額超過2400萬元，今年準備將這份好成績延伸到台南、高雄、屏東，目標要衝破5000萬元，期待催生更多百萬青農，讓青年返鄉回到農村有錢賺。

屏東縣長潘孟安表示，農村人口老化，靠地方政府單位或人民組織力量，無法做到農村再生，還是需要靠像「青農用電子商務94狂」的中央力量才能做到。

今天的記者會，邀請5位青年農民分享。百大青農蕭明山和蜜蜂長工童富榮，去年與電子商務平台合作銷售花蓮原生種黑米、關山蜂蜜，都有相當不錯的成績，他們認為電子商務有助於逐步創立自有品牌。

許倫肇的大樹玉荷包先在網路上打開知名度後，連實體通路也找上門來談合作；屏東枋山董昱劭堅持「在欉紅」芒果，在電子商務平台上忠實消費者願意先預購，花長時間等待。

「青農用電子商務94狂」活動報名即日起至4月30日截止，歡迎台南、高雄、屏東、花蓮及台東等地區，18至45歲的青年農民，只要自己的產品有吉園圃、產銷履歷及有機認證或是無毒檢驗報告，都可報名參加，報名後，產品還是得經過檢驗篩選。

活動詳情請參閱網站：www.gogofarmer.com.tw，沒有名額限制。1060314

(中央社)