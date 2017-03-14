主動繳欠費 避免損失250元手續費
法務部行政執行署桃園分署今天提醒欠費民眾，收到傳繳通知時應儘速繳納，否則扣押收取銀行存款時，銀行帳戶除了會被扣走欠繳金額，還會多扣新台幣250元手續費。
法務部行政執行署所屬13分署最近三年受理大量監理(含裁決)案件，光是去年105年度即高達551萬餘件，為實現國家債權及及深化執行此類大量之小額監理(含裁決)案件，法務部行政執行署於105年11月間建立「批次查詢義務人存款餘額機制」，由各分署就查得之義務人存款餘額發扣押命令。
桃園分署說，由於銀行配合強制執行的扣押後再支付給監理機關，必須再從義務人帳戶多扣一筆新台幣250元手續費，桃園分署特地提醒欠費的民眾，收到傳繳通知時應儘速繳納，否則會多損失250元手續費。
桃園分署表示，對監理機關欠繳燃料費牌照稅交通違規罰鍰的監理案件移送強制執行，都會先發傳繳通知，請欠稅費的義務人先自動自行繳納，若逾期未繳才會扣押銀行存款，因此呼籲欠費民眾，若有收到該執行分署傳繳通知單，一定要儘速繳納。1060314
(中央社)
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