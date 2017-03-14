婦人揚言跳樓 兩警合作解危機

台南市新市區1名60多歲婦人疑似因與家人口角，14日在住家2樓陽台揚言跳樓，兩名員警趕抵現場後，1人在樓下喊話轉移婦人注意力，另1人趁機繞到後方將人拉住，解除危機。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月14日

台南市新市區1名60多歲婦人疑似因與家人口角，14日在住家2樓陽台揚言跳樓，兩名員警康益昌（右）、王詠程（左）趕抵現場處理，成功化解危機。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月14日

台南市新市區1名60多歲婦人疑似因與家人口角，今天在住家2樓陽台揚言跳樓，兩名員警趕抵現場後，一人在樓下喊話轉移婦人注意力，另一次趁機繞到後方將人拉住，解除危機。

台南市政府警察局善化分局指出，新市分駐所警員康益昌、王詠程日前擔服巡邏勤務，獲報在新市區社內里有婦人要跳樓。趕抵後發現婦人情緒異常激動，站在住處2樓陽台作勢往下跳，不斷揚言要跳樓輕生。

王詠程陪同婦人長兄上樓，康益昌則在樓下與婦人進行柔性勸說、開導。員警見婦人站在牆邊有墜樓危險，王詠程繞至婦人後方，趁婦人與康益昌及家屬對話轉移注意力時，上前拉住婦人手腕。等婦人心情稍微平復後，在消防人員護送下，強制送往台南市立安南醫院就醫，結束可能發生的悲劇。

警方指出，婦人的長兄表示，婦人因長期患有慢性疾病，為了一點家務事與他爭吵發生口角，心情鬱悶才揚言要跳樓輕生；沒想到真的跑到陽台攀爬女兒牆，還好鄰居看到及時向警方報案，也很感謝兩名員警機警化解危機。1060314

(中央社)