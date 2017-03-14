婦人揚言跳樓 兩警合作解危機
台南市新市區1名60多歲婦人疑似因與家人口角，今天在住家2樓陽台揚言跳樓，兩名員警趕抵現場後，一人在樓下喊話轉移婦人注意力，另一次趁機繞到後方將人拉住，解除危機。
台南市政府警察局善化分局指出，新市分駐所警員康益昌、王詠程日前擔服巡邏勤務，獲報在新市區社內里有婦人要跳樓。趕抵後發現婦人情緒異常激動，站在住處2樓陽台作勢往下跳，不斷揚言要跳樓輕生。
王詠程陪同婦人長兄上樓，康益昌則在樓下與婦人進行柔性勸說、開導。員警見婦人站在牆邊有墜樓危險，王詠程繞至婦人後方，趁婦人與康益昌及家屬對話轉移注意力時，上前拉住婦人手腕。等婦人心情稍微平復後，在消防人員護送下，強制送往台南市立安南醫院就醫，結束可能發生的悲劇。
警方指出，婦人的長兄表示，婦人因長期患有慢性疾病，為了一點家務事與他爭吵發生口角，心情鬱悶才揚言要跳樓輕生；沒想到真的跑到陽台攀爬女兒牆，還好鄰居看到及時向警方報案，也很感謝兩名員警機警化解危機。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。