北市都發局官員涉貪 檢廉搜索約談

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新北地檢署今天指出，一名李姓業者涉嫌在內湖某建案行賄北市都發局建管處黃姓前主秘。新北檢今天指揮廉政署搜索建管處、都發局等處所，並約談黃男等3人。

檢廉2月21日就本案搜索新北市地政局副局長王聖文住家後，王聖文跳樓輕生身亡。

檢方調查後發現，李姓業者等人，涉嫌於台北市內湖區某建案申請相關執照過程中，行賄北市府建築管理工程處黃姓前主任秘書（現任台北市政府都市發展局專門委員）及戴姓工程員。

新北地檢署今天指揮廉政署，搜索台北市都市發展局、建管處涉案公務員辦公處所及業者住所共5處，並以涉犯貪污治罪條例等罪嫌約談公務員黃男、戴男及李姓業者等3人到案說明。1060314

(中央社)