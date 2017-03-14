甜點、披薩自己做！紅遍北中南 手作餐廳連開分店

烘焙俱樂部紅遍北中南，繼台中2家分店，去年起一連在台北開設2分店，今年3月於台南再擴點第5家門市。(圖/簡怡欣攝)

自己創作PIZZA，能動腦、動手、還能聯繫情感。(圖/Journey Kaffe 覺旅咖啡)

近年廚藝教室夯，從動輒上千元的貴婦料理廚房，到小資等級的甜點烘焙俱樂部都有，吃貨們不只愛吃，也愛自己動手作。有台中發跡的手作烘焙，提供民眾DIY各式蛋糕、餅乾甜點，近來一口氣分店從台北擴點到台南；而台北也有餐館提供民眾手創披薩、三明治，就連果汁、咖啡也能自己調配，做出個人口味的整份套餐。

自己做提供完整烘焙設備及食材，甜點控可以依照食譜、影片步驟製作。(圖/簡怡欣攝)

►紅遍北中南的手作蛋糕俱樂部

從台中發跡的手作烘焙俱樂部「自己做」，提供近40種甜點，以及相關烘焙食材、烤箱設備，讓民眾現場看食譜DIY烤蛋糕、餅乾，如巧克力蛋糕、戚風蛋糕、檸檬塔、草莓生乳酪到翻糖蛋糕等，民眾可依喜好、製作困難度挑選，一次烘焙過程1.5小時到2.5小時不等。

烘焙俱樂部紅遍北中南，繼台中2家分店，去年起一連在台北開設2分店，今年3月於台南再擴點第5家門市。手作甜點不只吸引甜點控、情侶約會，有爺爺一輩子沒做過甜點，一做就上癮；或是有女友為男友「暗黑」蛋糕，自備辣椒粉加料，向另一半表達最火熱的愛意。

社群創作廚房提供顧客打造個人風的特製餐點。(圖/Journey Kaffe 覺旅咖啡)

►披薩皮到沖咖啡 一整套餐點自己來

風靡台北內湖上班族的「覺旅咖啡」一號店開幕至今逾7年，除了有一般型態的咖啡餐廳，陽光二號店打造為社群創作廚房，從餐點、選料、製作到結帳，讓民眾DIY帕尼尼、披薩，就連蔬果汁、咖啡也是自己榨、自己手沖，打造個人風的特製餐點。

手作咖啡廳突破既有服務模式，手作迷可以依喜好、心情變化出自己的選擇，如披薩是從桿麵皮開始做起，到最後的外帶食物包裝也能DIY，於禮物創作台提供麻繩、卡片裝飾小物，讓人可以把裝載滿滿心意的美食送達對方心頭。

(中時電子報)