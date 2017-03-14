一例一休遵守中央法令 台東縣府要開發軟體
一例一休已經上路2個多月，台東縣政府強調，將會遵循中央政府的法規，但台東縣長黃健庭強調，一例一休既已造成如此大的衝擊，中央部會應儘快討論、修訂出更完善且可行的配套措施，讓一例一休的爭議儘速落幕，創造勞、資和諧的雙贏環境。
黃健庭表示，觀光旅遊業是台東最主要的產業，一例一休造成業者排班困難、服務品質受到考驗，也因為一例一休勞工受到工時限制導致收入減少，也影響民眾的出遊意願，影響產業的整體發展。
台東縣政府社會處長曹劍秋指出，中央的法令台東縣政府當然會遵循，並會派員持續宣導，但台東多數是30人以下的微形企業，縣府將開發一套軟體，讓業者可以減輕行政負擔。
曹劍秋說，軟體可以登錄每位員工上班及下班時間，協助業者計算勞工的加班費等，根據勞基法規定，員工出勤紀錄需保留5年，軟體也會完整紀錄，讓台東30人以下的公司，透過軟體可以輕鬆了解員工的出勤狀況、加班費等，減少行政工作，目前軟體仍在開發中。
曹劍秋指出，今年光辦理大型的一例一休說明會就已經超過12場，社會處到現在每天都還接到許多電話，在詢問一例一休的問題，因此縣政府將會持續宣導，並希望過軟體協助減輕業者的疑惑及行政負擔。
(中時)
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