警民合作 順利逮捕專挑空屋下手的慣竊

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苗栗縣竹南警分局外埔派出所轄區2月底陸續發生空屋竊盜案件，竊賊闖入空屋後竊取木桌、碗盤等物，連掛在神明身上的金牌也大膽偷走，警方受理報案後，調閱相關監視器畫面並實地查訪，發現一名張姓治安顧慮人口涉有重嫌。

警方調查發現，張嫌專挑空屋行竊，有時會將得手物品移至空屋門口或附近藏放，再陸續搬離變賣，試圖掩人耳目，員警在遭竊空屋附近埋伏多日，果然等到張嫌出現行竊，順利逮捕張嫌，初步清查張嫌涉及5起竊盜案。

張嫌接連闖入後龍臨海一帶空屋行竊，居民不堪其擾，警方除了加強巡邏並派員埋伏，掌握民眾提供的可靠線索，在警民合作下順利逮捕張嫌，依法移送苗栗地檢署偵辦。

(中時)