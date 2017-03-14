群聚疫情激增 全台單周逾14萬人腹瀉

疾管署監測國內近4周（2月12日至3月11日）腹瀉疫情上升，上周門診病患單周逾14萬人，比前1周增加5％，其中腹瀉群聚通報數激增至41件、校園群聚案件占了30件，雙雙創下單周新高，疾管署呼籲國人要注意衛生管理。

疾管署表示，群聚通報數增加是以感染諾羅病毒為主、多發生在校園，近4周累計108件腹瀉群聚中，校園群聚為72件、占有67％，又以國小至高中的50件最多，不過，疾管署並未明確發現來自營養午餐的問題，主要還是人傳人。

目前是病毒性腸胃炎的好發季節，希望學校應做好食品安全與環境衛生管理，民眾也應落實勤洗手等個人良好習慣。

(中時)