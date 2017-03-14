文在寅硬起來 籲陸停止因薩德經濟報復

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呼聲相當高的下屆南韓總統人選文在寅今天呼籲中國大陸，在南韓部署美國反飛彈系統薩德一事上，停止對南韓經濟報復。

路透社報導，文在寅在與其他總統大位競爭者在辯論時說道，南韓在這件事上一定要挺身而出面對大陸並抗議任何不公行為，但同時也應透過外交途徑致力解決這個問題。

對於南韓和美國同意在南韓部署終端高空防衛系統（Terminal High Altitude Area Defense，又稱薩德反導系統）以因應北韓飛彈威脅，大陸已表達抗議之意。

大陸將此系統的強大雷達視為對其國防的一大威脅。（譯者：中央社許湘欣）1060314

(中央社)