台北市民生西路東往西 將試辦調撥車道
台北市警局大同分局配合北市府，21日起在民生西路（迪化街至環河北路）西往東內側車道，將調撥車道，供東往西方向車輛通行，實施時段為平日下午3時至7時，藉此舒緩車流。
台北市區從民生西路可通往環河北路快速道路，連結新北市區，但民生西路目前僅2車道可供通行往西上匝道往三重、永和、萬華、板橋等地區，每到下午尖峰時段，東往西車流都會出現壅塞情形。
大同分局與北市交工處合作，試辦調撥車道，調整後將可增加東往西方向車流通行空間，減少該方向停等車隊長度，提升效率，21日起上路。
大同分局表示，行經該路段駕駛，行駛調撥車道時開頭燈，減速慢行並注意行車管制號誌及警員指揮，同時警方也會加強民生西路兩側違規停車取締、拖吊，確保行車順暢。1060314
(中央社)
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