南韓檢察官將傳喚朴槿惠到案受訊

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南韓首爾中央地方檢察廳發言人今天表示，檢察官將要求前總統朴槿惠以犯罪嫌疑人身分到案受訊。上週南韓憲法法院通過對朴槿惠的彈劾案。

法新社報導，發言人說：「我們明天將決定何時傳喚前總統朴槿惠，並且會通知她。」他還說：「將以嫌疑人身分將她傳喚到案。」

他說，目前還未決定要朴槿惠私下到檢察官辦公室，還是在電視攝影機和攝影師面前公開受訊。

南韓憲法法院上週罷免身陷貪汙醜聞的朴槿惠，拔除她的總統刑事豁免權。（譯者：中央社陳昱婷）1060314

(中央社)