一例一休修法補破網？ 林全：只看缺點忘記優點

一例一休上路後，勞資都不滿。民進黨立委黃偉哲今於總質詢詢及，行政院是否考慮修法。行政院長林全答詢表示，法律修定後就依法來做，但大家只挑缺點來看，忘記優點，立法原意要增加勞工休息、減少工時，這目的是否有達成的。

林全強調，政府當然希望修法能面面俱到，如有不滿意之處，就要有適當調整，這是政府的責任。他也說，關於一例一休負面的看法、批評，會搜集這些意見，再來看哪些可以用法律解釋處理，最後再來看可否長期執行。

林全表示，所謂的困難、窒礙難行，並非真的是指法律規範上有很大的困難，而是裡面有不合理、沒有彈性的地方，例如休息日加班1小時算4小時，這算工資還是算時間，亦或是兩者都要算，政府必須檢視是否造成企業行為改變，或造成多大的影響。

林全也說，馬政府時代將雙周84工時下降至單周40時，企業期待放寬加班上限，如無放寬，恐無排班彈性。這不光只是一例一休造成，而是520前一連串修法產生的問題。

(中時)