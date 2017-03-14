台中歌劇院票房超標 進館人次破百萬

優人神鼓14日在台中國家歌劇院前廣場演出，震撼人心的鼓聲吸引許多民眾圍觀。（林欣儀攝）

去年才開幕的臺中國家歌劇院開出好票房！開幕季售票達86％、超過預期目標，至二月底進館人數突破百萬，為避免因成為一日遊景點造成的人潮爆滿、影響參觀品質，營運團隊將視情況引導群眾，目前仍不考慮施行限制人數進場的規範。

臺中國家歌劇院營運總監王文儀指出，票房目標去年為80％、今年85％，但截至去年底的開幕季票房已達86％，可說是超乎預期的好，目前在國表藝提出29項目標中，只有舞台燈光亮度不足、觀眾席無法調燈共2項未達標，今年內確定能改善完成。

臺中國家歌劇院開幕至今引發諸多爭議，包括場地外借商業使用、農曆年期間大批參觀人潮引發的噪音問題及花費36萬興建的吸菸亭又拆掉要重蓋等，王文儀表示，今年規畫場地使用率已達7成，另有3成空間，雖有廠商來詢問租借，但仍暫緩商業使用。

至於大批參觀人潮帶來的問題，王文儀說，目前連假每日參觀人次約1.2至1.5萬，平常假日6千人左右，會視情況增加館務人員、採取走動式服務、必要時管控電梯，截至二月底純參觀人次已達98萬、進場看節目者約5萬人；吸菸亭則是因市府定位歌劇院為「重要景觀」，設置吸菸亭須經台中市府審查，目前已送審。

國表藝董事長朱宗慶表示，對於歌劇院截至目前為止拿出的成績單感到滿意，盼以兩廳院的經驗，打造臺中國家歌劇院成為中部觀眾的依賴、台中人的家。

(中時)