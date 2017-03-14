WSL世界男女衝浪長板總冠軍賽，將在台東舉行

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台東連續6年秋冬之交，在金樽舉行國際衝浪賽。（莊哲權攝）

台東連續6年秋冬之交，在金樽舉行國際衝浪賽。（莊哲權攝）

台東連續6年秋冬之交，在金樽舉行國際衝浪賽。（莊哲權攝）

世界衝浪聯盟（WSL）將於台東縣東河鄉金樽辦理「2017世界男子和女子長板總冠軍賽」，縣長黃健庭表示，這是台東連續6年舉辦台灣國際衝浪公開賽後，創下首次辦理世界總冠軍賽的紀錄，台灣在國際衝浪界的地位將更上層樓。

台東縣長黃健庭親赴澳洲黃金海岸Snapper Rocks與World Surf League（世界衝浪聯盟WSL）簽訂合作意向書，宣布將於今年11月23日起，在東河鄉金樽辦理「2017世界男子和女子長板總冠軍賽」，駐布里斯本經濟辦事處處長賴維中也到場見證這歷史時刻。

黃健庭表示，台東舉辦國際衝浪比賽已有6年經驗，這次受到WSL青睞，委予世界盃主辦權，從巡迴賽的其中1站，躍升為總冠軍賽主辦城市，台東在國際衝浪界的地位將更往上提升，並帶動國內衝浪運動產業發展。

黃健庭指出，這次將有來自全球各區36位男性和18位女性頂尖衝浪選手來到台東一同較勁；除了將舉辦世界衝浪長板冠軍賽外，也會持續辦理Mens Qualifying Series1500積分賽，繼續培育台灣衝浪人才，將世界頂尖職業選手帶到台灣，讓台灣能成為國際衝浪之都。

今年衝浪賽事，為讓全球一同參與，台東縣政府將同步轉播於WSL官網，讓全球衝浪發燒友認識台東這塊衝浪天堂。

(中時)