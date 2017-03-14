WSL世界男女衝浪長板總冠軍賽 將在台東舉行
世界衝浪聯盟（WSL）將於台東縣東河鄉金樽辦理「2017世界男子和女子長板總冠軍賽」，縣長黃健庭表示，這是台東連續6年舉辦台灣國際衝浪公開賽後，創下首次辦理世界總冠軍賽的紀錄，台灣在國際衝浪界的地位將更上層樓。
台東縣長黃健庭親赴澳洲黃金海岸Snapper Rocks與World Surf League（世界衝浪聯盟WSL）簽訂合作意向書，宣布將於今年11月23日起，在東河鄉金樽辦理「2017世界男子和女子長板總冠軍賽」，駐布里斯本經濟辦事處處長賴維中也到場見證這歷史時刻。
黃健庭表示，台東舉辦國際衝浪比賽已有6年經驗，這次受到WSL青睞，委予世界盃主辦權，從巡迴賽的其中1站，躍升為總冠軍賽主辦城市，台東在國際衝浪界的地位將更往上提升，並帶動國內衝浪運動產業發展。
黃健庭指出，這次將有來自全球各區36位男性和18位女性頂尖衝浪選手來到台東一同較勁；除了將舉辦世界衝浪長板冠軍賽外，也會持續辦理Mens Qualifying Series1500積分賽，繼續培育台灣衝浪人才，將世界頂尖職業選手帶到台灣，讓台灣能成為國際衝浪之都。
今年衝浪賽事，為讓全球一同參與，台東縣政府將同步轉播於WSL官網，讓全球衝浪發燒友認識台東這塊衝浪天堂。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。