失智婦情緒失控欲跳樓 機智警救一命
台南新市區社內里1位老婦人，今天上午因為與家人爭吵，一時情緒失控，跨過自家2樓陽台作勢欲往下跳，對峙狀況相當緊張，善化分局新市分駐所員警據報趕往，1人先在樓下出言安撫老婦，另名員警趁機衝上2樓，一把抓住婦人，最後終於打消她輕生念頭，避免悲劇發生。
警方表示，這位64歲的老婦人患有失智症，常常幻想家產被親人變賣，今天上午11點跟家人發生爭執後，趁著家人不注意衝出2樓陽台，單腳跨出女兒牆要往下跳，鄰居見狀急忙喝止並報警處理。
新市分駐所員警康益昌、王詠程正在附近巡邏，獲報後3分鐘內就趕到現場，兩人靈機一動，由康員在樓下與老婦對話轉移注意力，王詠程由家屬引導上樓，趁著老婦不注意時拽住手腕，再好言相勸，等心情平復後由消防人員送往安南醫院就醫。
家屬表示，老婦罹患失智症後，常因為腦海中幻想的情節與家人爭吵，卻也不願乖乖就醫治療，有時就會出現失控情形，這次還好警方及早趕到，不然後果不堪設想。
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