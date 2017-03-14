馬英九遭起訴 柯P：國家民主化過程會發生的事

台北地檢署今天依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九，台北市長柯文哲今天下午出席活動，被問及對此事有何看法？

柯說，有時候不知道這叫做自我安慰還是怎樣？這有時是國家進步過程會發生的事。韓國歷任總統僅李明博全身而退，其他不是被判刑就是兒子被判刑，現任總統朴槿惠最近也被彈劾，他認為這是亞洲國家民主進步沒歐美國家先進，心情放開一點就好。

關於馬英九遭起訴是正義還是政治報復？柯文哲先說不會啦，接著說每天要做的事情很多，不要再想令人煩惱的事。而被問及關說的人沒事，但處理關說的人反遭起訴？柯回應道：「我不是法官！」

(中時)