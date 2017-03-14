運河放養金魚 荷男遭勒令限期1個月撈回
荷蘭中部有男子在運河裡放養魚，遭控違反保護原生動植物法，企業署於是勒令男子1個月內要撈回其中80條金魚。
吉德蘭新聞網（De Gelderlander）報導，男子范馬能（Hans van Manen）去年6月在附近商家的支持下，在費嫩達爾（Veenendaal）運河裡放養280條魚，包括金魚和另一種類似的橘色雅羅魚，認為這麼一來有助提高地方吸引力。
根據英國廣播公司（BBC），致力防範侵入物種進入及散布的保育團體提出控訴，荷蘭企業署（RVO）於是介入。官員說，男子施放行為違反保護原生動植物法，金魚卵會透過排水系統流到相連接的其他水道；另一個令人擔憂的原因是，可能導致與原生種鯽魚雜交。
企業署的裁定只要求范馬能撈起其中共80條金魚。如果范馬能1個月內未能撈起放養的金魚，官員將去抓魚，對他開罰。
范馬能告訴RTL News說「真是丟臉」，但會遵守裁決，「專家說這對區域裡其他動物不好，我尊重。我這麼做是因為愛動物。」
他說，金魚在運河裡長得很好，他希望可以賣掉這些金魚，拿這筆錢買更多雅羅魚放進運河。（譯者：中央社羅苑韶）1060314
(中央社)
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