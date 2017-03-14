曼尼旅日坐賓士 壽司吃到飽

我要評比

曾來台造成旋風的前大聯盟球星曼尼，以44歲高齡在日本獨立聯盟延續球員生涯，合約內容受到美國媒體好奇，其中包括出入球場有賓士接送、壽司吃到飽。

曼尼（Manny Ramirez）效力的高知鬥犬隊在2015年有蔣智賢、林哲瑄等兩名台灣球員打過，今年還有投手林逸翔、羅國華也會加入，與曼尼成為隊友。

4年前曼尼來台時，義大球團高規格禮遇，月薪5萬美元（新台幣155萬元）、住別墅。這次轉戰日本獨立聯盟，高知鬥犬以年薪300萬日圓（約新台幣82萬元）網羅。

儘管曼尼領低薪並表示「只想證明自己還能打」，但高知鬥犬隊還是對他高度禮遇，在合約中明訂，提供一台賓士轎車給曼尼使用，並附有司機一名，住的飯店套房每晚700美元（約新台幣2萬元）。

球隊提供壽司，讓他愛吃多少就吃多少。最特殊的一條是，是否參加球隊練球，全看曼尼心情。此外，如果日本職棒有意網羅曼尼，不受合約限制。

曼尼在高知鬥犬穿99號球衣，名字將繡上Manny，球隊也計畫設置英文網站，販售他的專屬商品。

曼尼在2013年來台效力義大犀牛隊，停留約3個月的時間，在台灣各地掀起旋風，炒熱中華職棒票房，他在中華職棒出賽49場敲出64支安打、8支全壘打，打擊率3成52。

曼尼帶著美國職棒大聯盟生涯19年、555轟的輝煌成績，4年前來台灣時已經41歲，所有人都認為他的球員生涯已經步入尾聲。

結果曼尼回到美國，還是捨不得高掛球鞋，在小聯盟球員兼教練，今年還轉戰到日本獨立聯盟，有意挑戰日本職棒。1060314

(中央社)