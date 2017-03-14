韓檢方明通知朴槿惠接受傳喚調查日期

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南韓檢察廳特別調查本部相關負責人今天向媒體記者透露，明天將通知傳訊前總統朴槿惠的日期。

南韓綜合有線電視台「TV朝鮮」以新聞速報報導，檢察廳特別調查本部相關人士表示，朴槿惠將以嫌疑人身分到案受訊。

據報導，10日被憲法法院通過彈劾下台的朴槿惠，最快可能於本週內到案接受檢察機構調查。

報導指出，由於朴槿惠被罷免而成為一介平民，若不接受檢方傳訊，甚至有可能被檢方拘捕調查。

「TV朝鮮」引述朴槿惠方面人士透露，朴槿惠12日晚間在青瓦台與幕僚們道別時，曾不小心扭傷腳，目前腳有些浮腫。或許會以腳腫為由拖延接受檢方傳訊的日期。1060314

(中央社)