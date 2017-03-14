男女迷路受困有勝山3天 獲救無礙
兩名男女隨隊攀登有勝山，因體力不支落隊迷路，受困山區3天，今天被順利救出，兩人身體狀況無大礙，休息後返家。
吳姓男子、洪姓女子12日隨20多人的登山社團攀登「埔里六秀」之一的有勝山，吳男、洪女因體力較差，未成功登頂，返程途中，兩人走在隊伍末端，因體力不支，停留一處獵寮休息之後，趕路卻走錯叉路而迷路。
兩名登山客在有勝山區嘗試撥110、119報案，但無訊號，最後撥112成功報案，並告知附近地形景觀，南投警消根據資訊，過濾兩人可能身處位置，並告知留在原地等候救援，同時出動大批人員輪班尋找，今天上午成功救出兩人。
南投縣政府消防局表示，有勝山位於惠蓀林場附近，來自台中市的20多人登山社團前往攀登，兩名隊員落隊迷路，國姓消防分隊第一時間漏夜入山，今天上午再由消防、義消、警察、林務局、中搜、惠蓀林場、登山社員共20多名人力，組織搜救隊入山。
搜救任務由消防局第二大隊長吳嘉宏指揮調度。他說，搜救隊今天上午尋獲兩人，現場給予保暖、心理支持、評估身體狀況無大礙，再由搜救人員護送到惠蓀林場研習中心休息後返家，未送醫。
山友指出，有勝山海拔2105公尺，雖非高山，但屬中級山「硬操」行程，路徑陡峭難行，若是大隊人馬，確實難前後照料。
惠蓀林場場長林志銓說，有勝山林道非惠蓀林場開放區域，步道不明顯，地形險惡，呼籲不要隨意攀登，以免發生意外。1060314
(中央社)
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