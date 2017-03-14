減少燒炭自殺悲劇 宜縣木炭不開架販賣

宜蘭縣政府為減少燒炭自殺悲劇再度發生，明天起將與縣內主要店家合作，決定不再採用開放式空間販售木炭，改以「提貨卡」供貨，讓店員可多關心購買者，多一道把關程序。

國際間已將木炭管制列為自殺防治重點工作，宜蘭縣為防治縣民以燒炭方式自殺、降低自殺死亡率，今天與縣內各大賣場、超商及零售商，在縣府縣民大廳舉辦「你我零距離、關懷一起來－宜蘭縣木炭非開放式販售啟動記者會」。

宜蘭縣衛生局說，自殺為多重因素造成悲劇的結果。根據分析，宜蘭縣近年來自殺死亡方式以上吊、燒炭及喝農藥分列前三名，其中燒炭方式的個案年齡以25歲至64歲以下的年輕世代及中壯年為主。

衛生局表示，有鑒於坊間木炭容易購得，決定跟進其他縣市的做法，明天起縣內主要賣場、超商及社區柑仔店等，將不再以開放式空間販售木炭，改以「提貨卡」方式，盡量延長顧客購買時程，櫃檯人員可在其他店員取貨時，充當「守門人」，並以「關懷」角度多與顧客聊天，希望有效降低企圖自殺者的念頭或衝動，藉此多一道把關，挽救更多珍貴的生命。1060314

(中央社)