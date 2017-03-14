日本目白大學生訪康寧 嚐鮮台南小吃
「哇，好燙喔，但又很好吃」，一群日本目白大學學生今天造訪康寧大學，享用餐飲系老師現煮的台南小吃後，迫不及待上場學了起來，她們說，回日本後要做給家人吃。
日本東京目白大學16名學生，今天在2名老師的陪同下，參訪姐妹校台南的康寧大學；既然在台南，小吃嚐鮮是免不了，康寧特地安排餐飲系露一手，也讓這群日本師生開開眼界。
康寧餐飲系老師以台南米糕、虱目魚丸湯這2項著名小吃，展現他們的手藝，也請日本師生嚐嚐，學生們直喊「好燙，好好吃喔」。
餐飲系老師的手藝當然不容質疑，接下來就換日本學生上場了，過程雖不馬虎，但火候、技藝、速度自然比不上有證照的老師，味道更是差遠了，但學生們還是很開心。
學生說，有些台南小吃適合在家裡做，他們希望學會後，回日本再做給家人吃。
目白大學老師伊藤大輔說，台灣人很和善，南部人熱情，台南小吃更是美味，他到台南2次，待的時間不長，也只吃過牛肉麵等幾種，很可惜。1060314
(中央社)
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