馬英九遭起訴 詹啟賢：起訴不代表判決

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台北地檢署偵辦洩密案，今天起訴前總統馬英九。前國民黨副主席詹啟賢說，起訴不代表判決，希望馬英九好好準備，就法律層面為自己辯護，尋求事實真相。

馬英九下午出席第1屆台大哈佛論壇開幕式致詞，同一地點，詹啟賢稍晚也受邀以英文演講談「亞洲奇蹟-台灣健保」

詹啟賢會前受訪指出，起訴不代表判決，馬英九對於法律過程很了解，希望馬好好準備，就法律層面為自己辯護，尋求事實的真相。1060314

(中央社)