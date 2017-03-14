悔當扁醫生？柯P：是唯一會被國民黨修理的事

台北市長柯文哲昨天到到南華高中以「我的故事」為題演講，提到自己唯一做錯的事就是當了前總統陳水扁的醫生。柯文哲今天下午出席東區門戶計畫座談會前受訪表示，他的意思是，他反省自己，並沒做錯什麼事情，唯一會被國民黨修理的事，就是去當阿扁的醫生。

柯文哲強調，他作為一個醫生，病人有病，他還是會看，醫生的立場就是有病就看，看病不分藍綠，「但有時在意識形態對立下，人家就看你不爽。」

(中時)