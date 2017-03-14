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春季旅展16日登場 業者聯合住宿券搶客

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2017台北春季旅展自16日在世貿一館登場4天，麗新管理顧問結合東森山林渡假、海洋溫泉兩酒店及阿里山賓館共同推出聯合住宿券搶客，除最低下殺4折起，1次買10張再送1張。

麗新管顧整合行銷部總監汪靜怡表示，這次整合3大主題飯店的聯合住宿券，最低下殺4折起，每張2,800元並適用3家飯店，消費者可一路從東北角玩到阿里山，從3月櫻花季、4月賞鯨節到5月桐花季一次滿足。

汪靜怡指出，去年大陸遊客來台灣人數大減，飯店業者紛紛使出渾身解數吸引消費者，春季旅展現場還加碼暑假優惠。

汪靜怡說，3家飯店這次旅展也推出1泊2食優惠專案，現場成交再送成交禮。例如東森山林「雙人1泊2食」下殺至3,999元，並可享客家料理吃到飽；阿里山賓館現代館雙人、4人各8,400元、1.12萬元，各相當於原價的7折、66折。

(工商)

關鍵字：台北春季旅展麗新管理顧問東森山林渡假海洋溫泉兩酒店阿里山賓館
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