春季旅展16日登場 業者聯合住宿券搶客
2017台北春季旅展自16日在世貿一館登場4天，麗新管理顧問結合東森山林渡假、海洋溫泉兩酒店及阿里山賓館共同推出聯合住宿券搶客，除最低下殺4折起，1次買10張再送1張。
麗新管顧整合行銷部總監汪靜怡表示，這次整合3大主題飯店的聯合住宿券，最低下殺4折起，每張2,800元並適用3家飯店，消費者可一路從東北角玩到阿里山，從3月櫻花季、4月賞鯨節到5月桐花季一次滿足。
汪靜怡指出，去年大陸遊客來台灣人數大減，飯店業者紛紛使出渾身解數吸引消費者，春季旅展現場還加碼暑假優惠。
汪靜怡說，3家飯店這次旅展也推出1泊2食優惠專案，現場成交再送成交禮。例如東森山林「雙人1泊2食」下殺至3,999元，並可享客家料理吃到飽；阿里山賓館現代館雙人、4人各8,400元、1.12萬元，各相當於原價的7折、66折。
(工商)
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